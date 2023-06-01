Названы самые дорогие футбольные клубы мира

Forbes назвал самые дорогие футбольные клубы мира. Материал доступен на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Лидером рейтинга стал мадридский "Реал", чья стоимость оценивается в 6,07 миллиарда долларов. На втором месте расположился английский "Манчестер Юнайтед" - 6 миллиардов. Третье место заняла испанская "Барселона" - 5,51 миллиарда, четвертое - "Ливерпуль" (5,29), пятое - "Манчестер Сити" (4,99).

В десятку также попали мюнхенская "Бавария" (4,86), французский ПСЖ (4,21), а также английские "Челси" (3,1), "Тоттенхэм" (2,8) и "Арсенал" (2,26).

26 мая аудиторская компания KPMG опубликовала рейтинг самых дорогих футбольных клубов Европы. Возглавил рейтинг "Реал", стоимость которого оценили в 3,18 миллиарда евро. Испанский клуб стал самым дорогим в Европе четвертый год подряд.