https://news.day.az/sport/1677785.html Разыграна первая медаль Олимпиады
Разыграна первая медаль Олимпиады
Сборная Казахстана по пулевой стрельбе выиграла бронзу Олимпийских игр в смешанной стрельбе из пневматической винтовки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В борьбе за третье место Казахстан, за который выступали Александра Ли и Ислам Сатпаев, опередил команду Германии.
За золото Игр борьбу ведут сборные Китая и Южной Кореи.
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