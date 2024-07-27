Разыграна первая медаль Олимпиады

Сборная Казахстана по пулевой стрельбе выиграла бронзу Олимпийских игр в смешанной стрельбе из пневматической винтовки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В борьбе за третье место Казахстан, за который выступали Александра Ли и Ислам Сатпаев, опередил команду Германии.

За золото Игр борьбу ведут сборные Китая и Южной Кореи.

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