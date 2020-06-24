Турция внесла изменения в систему «все включено» в отелях

На курортах Турции сохранят систему "все включено", но с некоторыми изменениями для повышения уровня безопасности во время пандемии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил посол Турции в России Мехмет Самсар.

По словам Самсара, в отелях сохранятся шведские столы, однако постояльцы перестанут накладывать еду самостоятельно - желаемые блюда им будет подавать персонал. На кухнях объектов размещения будут проводиться регулярные санитарно-гигиенические проверки.

Посол добавил, что в условиях пандемии в Турции ввели сертификацию отелей на соответствие нормам эпидемиологической и санитарной безопасности. Согласно новым правилам, каждый туристический объект будет проходить "строгую проверку".

"Мы приняли необходимые законодательные изменения, чтобы, начиная с аэропорта прибытия туристов, транспорт, на котором они будут передвигаться, отели, в которых они остановятся, и рестораны, в которые они пойдут, - во всех объектах были приняты меры в рамках борьбы с эпидемией", - подчеркнул Самсар.