Пилот объяснил, что такое турбулентность, и когда она безопасна

Известный эксперт в авиаобласти, пилот Патрик Смит, дал ответы на вопрос "часто летающих туристов" - что такое турбулентность и опасна ли она? Большинство из них в тот или иной момент сталкивалось с турбулентностью во время полета, передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru.

"Турбулентность - довольно распространенное явление, и в большинстве случаев ее не следует опасаться", - заявляет эксперт. По сути - это изменение внешней воздушной среды, которое может "раскачивать" самолёт. Есть много видов турбулентности, которые могут возникнуть во время полета - среди них турбулентность, которую вызывают погодные условия, такие как грозы, а также реактивные потоки, вызванные другими самолётами - они могут быть тысячи километров в длину и несколько километров в объеме.

"Когда самолет переходит из области быстрого струйного течения в область с замедленным движением или наоборот, может возникать турбулентность, известная как турбулентность ясного неба (CAT), и является наиболее распространенным типом", - отметил эксперт. Избегать этих областей довольно трудно - так как они с трудом определяются приборами, больше того, иногда пилоты их используют - если они летят против попутного ветра или в направлении движения, чтобы сократить расход топлива.

Турбулентность относительно распространена и обычно безвредна - уверил эксперт, но это не мешает иногда доставлять ей неприятные ощущения. "Во всех смыслах самолет нельзя перевернуть вверх дном, бросить в штопор или иным образом заставить упасть даже при сильнейшем порыве ветра или попадании в воздушный карман. Самолеты спроектированы так, чтобы выдерживать значительные нагрузки, и они должны соответствовать пределам стресса как для положительных, так и для отрицательных перегрузок. Уровень турбулентности, необходимый для смещения двигателя или изгиба лонжерона крыла, - это то, чего не испытает даже самый часто летающий турист - или пилот за всю жизнь", - уверил эксперт. В большинстве случаев пилоты стараются полностью избегать зоны турбулентности, например, если это происходит рядом с грозой - также отметил он.

Второй вопрос - комфорт пассажиров в кабине. Члены экипажа утверждают, что именно турбулентность - а точнее, наплевательство туристов на призыв пристегнуть ремни в связи с турбулентностью - оказываются главной причиной травм на борту.

Туристам, в целом опасающимся турбулентности, также сообщили, что больше всего "трясет" над экватором или над большими горными хребтами. На экваторе это связано с поясом штормов вследствие жаркой погоды и слияния ветров из Северного и Южного полушарий, над горами причина в том, что горы меняют движение ветра и мешают воздушному потоку вокруг них.

Также эксперт посоветовал туристам относительно более удобные места. "Самое удобное место для сидения - это над крыльями, ближайшими к центрам подъемной силы и тяжести самолета. А хуже всего трясет в самых задних рядах ближе всего к хвосту".