Страбон: «Астара — это, когда волны морские омывают и целуют подножие гор»

Знаменитый путешественник Страбон в своих "Исторических событиях" в заметках об Астаре сумел с особой точностью объяснить этот пейзаж: "Астара - это, когда волны морские омывают и целуют подножие гор".

К востоку от Астары находится Каспийское море, а к западу - покрытые густыми лесами Талышские горы. Родники Истису, Янар и другие минеральные и термальные источники, вода которых считается лекарством от различных заболеваний, являются наиболее посещаемыми местами посетителей региона. Бесконечные рисовые поля, чайные плантации и редкие виды рыб, выловленных в Каспийском море, делают эту зону бесценными для туризма.

Как доехать?

Вы знаете, что в южном направлении построена новая дорога, по которой можно доехать до Астары за 3 часа на машине. Из Баку в Астару ходит три автобуса в день, стоимость билета 7,60 маната. Кроме того, есть скоростной поезд, но он в данный момент не работает, может открыться в связи с летним туризмом, надо следить за информацией.

Где остановиться?

В настоящее время в Астаре есть отели стоимостью от 40 до 255 манатов в сутки. Так что можно выбирать по карману. Мест для посещения много, и мы предлагаем вам потратить на них свои основные расходы, но выбор за вами.

Что посмотреть?

Бульварный комплекс - одно из мест, которыми гордится Астара. Он занимает площадь в 1 км вдоль побережья Каспийского моря. Площадь парка-бульвара 6 га, площадь пляжа 2 га. На бульваре построены фонтанный комплекс, искусственные водопады, летний и зимний детские развлекательные центры, открытый фитнес-центр, кафе-чайхана. Кроме того, на территории установлены детские развлекательные аттракционы.

Мечеть Мухаммада Ханафия (1499 г.) в селе Арчиван когда-то была известна тем, что ее посетил шах Исмаил Хатаи. Из достопримечательностей рекомендуем посетить крепости Шиндан у села Био, Диванке у села Алаша, Гелин в селе Хамушан, Екдест в селе Тенгеруд.

Кроме того, в деревнях и поселениях района есть могилы и мосты XII и XIII веков. Словом, природные и исторические красоты на каждом шагу. Кстати, если вы посетите Музей истории и этнографии Астаринского района, то там около 8000 экспонатов, ярко подтверждающих сказанное.

Сим - одна из "маст гоу" мест Астары, самая высокогорная деревня района. Дорога на Симу очень утомительна. Но по прибытии вас ждет такая красота, что вы не почувствуете этой усталости. В поселке около 50 природных источников, богатых полезными ископаемыми, 2 водопада, достигающих высоты 25-30 метров. Если вы хотите увидеть нетронутую, неповрежденную природную красоту, отправляйтесь в Сим.

Ардживан - поселок в Астаринском районе. Расположенный на берегу одноименной реки, этот поселок расположен в Лянкяранской низменности. Обращают на себя внимание баня Кербалай Хамид Абдулла XIX века, мечети Хаджи Теймур и Гаджи Джанбахиш, расположенные в поселке. В Ардживане также снимался известный фильм "Улдуз". Двухэтажное здание уникальной конструкции, снятое в фильме, внесено в государственный реестр.

"Янар Булаг" расположен в южной части села Ардживан Астары, недалеко от шоссе Алят-Астара. Этот источник является одним из самых популярных мест. Суть состоит в том, что весной вместе с сернистой водой выделяется метановый газ, он воспламеняется подобно факелу и создается впечатление "горящей воды".

Еще одно популярный поселок района - Кижаба (в переводе с талышского означает "Птичьи ворота"). Здесь вас встретит вид на дома, окруженные садами у подножия Талышских гор. Неподалёку находится Платиная (водохранилище Ловаи), жемчужина Киджабы и главное летнее развлечение для деревенских детей.

Из 21,3 тыс. га Гирканского национального парка 18,3 тыс. га приходится на Астару. В лесах растут реликтовый дуб каштановый, железное дерево, шелковая акация, азат, липа, граб, бук, орех, палисандр и др. Из животных там водятся леопард, рысь, медведь, лесной кот, еж, сизая белка, барсук, шакал, лиса, волк, кабан и др.

Что поесть?

Астара также известна своим экологически чистым и качественным чаем, рисом, цитрусовыми, овощами и медом. Всемирно известны выращиваемые здесь мандарин, лимон, апельсин, фейхоа, кинкан, киви и другие цитрусовые и субтропические фрукты.

Рис "Хашими", "Садри", "Анбарбу", "Хазри" и каспийская рыба - венец астаринской кухни.

Повсюду известны "тяндир чёряйи", "лявянги" и различные его виды, выпеченные в глиняной печи. Здесь готовится 21 вид риса, 23 вида мяса, 7 видов дикой и домашней птицы, 20 видов муки, 9 видов рыбы, каждая из которых имеет свой вкус. Рекомендуется отведать "рыбный сыр", лявянги из него, куриные лявянги, пятя, черный плов, плов борани, "свадебный гатыг" и другие местные блюда.

P.S. 25-27 июня - в Азербайджане трехдневные выходные. Это прекрасное время для отдыха на природе.

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