Правила вывоза ребенка за границу

Как известно, в Азербайджане действуют новые биометрические паспорта, и даже годовалые дети могут получить загранпаспорта.

Поэтому гражданам, выезжающим за границу с детьми, тоже следует учитывать правила.

Так, если раньше родитель мог спокойно выехать за границу, прикрепив фотографии детей в паспорт и получив визу для себя, то в связи с новыми паспортами необходимо получать визу на каждого ребенка, который будет выезжать за границу.

Дети и шенгенская виза

При поездках в страны, где действует "Шенгенская" виза, наличие визы в паспорте ребенка обязательно.

Кроме того, условия, необходимые для получения визы, немного отличаются от условий для взрослых. Так, при оформлении визы для детей, если ребенок учится в школе, необходимо предоставить справку, подтверждающую этот факт. Для детей, не посещающих школу, других справок не требуется.

Детям, как и взрослым, нужно уделять отдельное время.

Анкета на визу должна быть заполнена полностью и четко, с указанием точных дат визита.

Необходима 1 цветная фотография размером 3,5 х 4,5, сделанная на белом фоне в течение последних 3 месяцев. Фото необходимо приклеить к заявке.

Все другие соответствующие документы должны быть представлены вместе с анкетой ребенка.

У детей до 12 лет не берут отпечатки пальцев

Визовый сбор бесплатен для детей до 12 лет, но визовый сбор для детей старше 12 лет составляет 35 евро.

Список документов:

* Если ребенок путешествует с одним из родителей, необходимо представить официальную доверенность (разрешение) от другого. При отсутствии вышеуказанного документа по причине отсутствия одного из родителей ребенка (развод, смерть и т.п.) необходимо представить другой соответствующий документ. Представленный документ должен быть переведен на английский язык и нотариально заверен. Кроме того, к доверенности (разрешению), представляемой родителями, должна быть приложена копия удостоверения личности родителей;

* Для детей, обучающихся в школе, необходима справка из школы на английском языке (или переведенная и нотариально заверенная) на имя посольства, в которое вы подаете заявление (название, адрес и контактные данные школы, подпись и печать уполномоченного лица). быть представленным;

* Свидетельство о рождении ребенка должно быть представлено на английском языке (или нотариально заверено и переведено на английский язык);

* Документы, подтверждающие, что все расходы ребенка во время поездки оплачиваются родителями или законным опекуном: копии справки с места работы, выданные в прошлом месяце и справка и выписка из банка (последняя 3-6 месяцев), а также должны быть приложены удостоверение(я) личности. Если ребенок путешествует с одним из родителей, рекомендуется добавить к документам справку с места работы другого.

Копии следующих документов обязательны:

1. заграничный паспорт (сведения о заявителе и странице(ах) с его подписью и копии шенгенских виз за последние 3 года, если таковые имеются);

2. удостоверение личности;

3. туристическая страховка;

4. брони авиабилетов и отелей;

5. копия свидетельства о рождении, переведенная на английский язык и нотариально заверенная.

6. копия удостоверения личности родителей или законного представителя ребенка (доверенность);

7. При наличии приглашения и других соответствующих документов необходимо приложить их копии.

Безопасный паспорт

Следует отметить, что количество элементов защиты в паспортах, ранее выдававшихся в Азербайджане, было довольно небольшим по сравнению с биометрическими паспортами.

Поэтому эти паспорта было легко подделать. Подделать биометрические паспорта практически невозможно. Кроме того, биометрические паспорта легче считывать с помощью специальных устройств.

Самое главное, что биометрические паспорта содержат больше признаков, отражающих элементы внешности человека, такие как отпечатки пальцев и ладоней, цвет глаз и т. д. Внедрение биометрических паспортов в Азербайджане является очень позитивным и успешным шагом с точки зрения защиты прав и безопасности людей.

Согласно информации, предоставленной Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте ("ASAN xidmet"), для получения паспорта гражданина подается заявление-анкета на выдачу паспорта гражданина, удостоверения личности гражданина (либо свидетельство о рождении гражданина, не достигшего 15-летнего возраста, либо удостоверение личности) и документ об уплате государственной пошлины.

При выдаче паспорта гражданину, не достигшему 15-летнего возраста, медицинская справка о группе крови (данный документ не требуется при предъявлении удостоверения личности ребенка), документ, подтверждающий права усыновителя, опекуна или попечителя детей требуется лишение родительской опеки.

Следует отметить, что при выдаче паспорта гражданину, не достигшему 15-летнего возраста, заявление подписывается только его родителями, а также иными законными представителями детей, оставшихся без попечения родителей.

Гражданин в возрасте от 15 до 18 лет может подать заявление-анкету сам или его законный представитель. В обоих случаях на заявлении-анкете должна стоять подпись гражданина в возрасте от 15 до 18 лет.

Дактилоскопирование гражданина, а также фотографирование в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО) осуществляются в органе, выдающем паспорта. Отпечатки пальцев не снимаются у граждан моложе 15 лет.

Замена паспорта производится по истечении срока действия паспорта гражданина, либо при изменении фамилии, имени, отчества гражданина, либо при приходе в негодность паспорта, в том числе его электронного носителя (чипа).

Пошлины для выдачи паспорта

В случае выдачи или замены паспорта гражданина, дающего гражданам Азербайджана право выезда за границу, они выдаются или заменяются в течение десяти рабочих дней; либо в случаях экстренного лечения гражданина Азербайджанской Республики или лиц, следующих с ним, либо серьезных болезни или смерти близкого родственника, проживающего за границей, в течение двух рабочих дней с момента предоставления или изменения:

- для детей до года - 15 AZN;

- для детей от года до трех лет - 25 AZN;

- для детей от трех до восемнадцати лет - 35 AZN;

- гражданам, достигшим восемнадцатилетнего возраста - 60 AZN.

при выдаче или изменении в течение пяти рабочих дней:

- для детей до года - 25 AZN;

- для детей от года до трех лет - 55 AZN;

- для детей от трех до восемнадцати лет - 75 AZN;

- для граждан, достигших восемнадцатилетнего возраста - 120 AZN.

при выдаче или изменении в течение одного рабочего дня:

- для детей до года - 55 AZN;

- для детей от года до трех лет - 115 AZN;

- для детей от трех до восемнадцати лет - 155 AZN;

- гражданам, достигшим восемнадцатилетнего возраста - 210 AZN.

Переоформление паспортов граждан, дающих право выезда за границу гражданам Азербайджанской Республики, в связи с утратой или повреждением:

если предоставляется в течение 10 рабочих дней

- для детей до года - 25 AZN;

- для детей от года до трех лет - 40 AZN;

- для детей от трех до восемнадцати лет - 55 AZN;

- гражданам, достигшим восемнадцатилетнего возраста - 75 AZN.

если предоставлено в течение пяти рабочих дней

- для детей до года - 40 AZN;

- для детей от года до трех лет - 70 AZN;

- для детей от трех до восемнадцати лет - 100 AZN;

- гражданам, достигшим восемнадцатилетнего возраста - 135 AZN.

при выдаче в течение одного рабочего дня

- для детей до года - 65 AZN;

- для детей от года до трех лет - 125 AZN;

- для детей от трех до восемнадцати лет - 165 AZN;

- гражданам, достигшим восемнадцатилетнего возраста - 220 AZN.

К сведению, согласно статье 331 Кодекса об административных правонарушениях за утерю или умышленное повреждение удостоверения личности и паспорта налагается штраф в размере 30 AZN. В случае выявления ошибки в сведениях, указанных в паспорте гражданина, в том числе на его электронном носителе, такой паспорт подлежит замене в течение одного дня с момента предъявления без уплаты государственной пошлины.

Приятных путешествий!

AviaTravel

Больше новостей о туризме и авиации на www.aviatravel.az