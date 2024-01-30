Стали известны новые подробности о самолете Boeing с оторвавшейся дверью

Самолет Boeing 737 MAX 9 американской авиакомпании Alaska Airlines, у которого во время полета открылся люк аварийного выхода, могли отсутствовать необходимые для крепления болты. Новые подробности дела сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с вопросом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, болты могли не закрепить еще на заводе. Собеседники предположили, что сотрудники сборочного производства не вернули болты на место после того, как переустановили аварийную дверь лайнера.

В то же время WSJ указывает на тот факт, что фюзеляж самолета был собран в Уичито, штат Канзас, в то время как заглушка двери - изготовлена на малазийском заводе Spirit. При этом, говорится в материале, поставщик Spirit AeroSystems доставил фюзеляж 737 на завод Boeing с установленной заглушкой двери.

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