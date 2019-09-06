Изначально это было ярко выраженной генетической предрасположенностью, однако к 18 веку стала чересчур заметной. Причиной стали родственные браки, когда представители фамилии женились на двоюродных сёстрах и даже на родных племянницах, их дети также женились между собой и так далее. Естественно, такое кровосмешение не могло закончиться ничем хорошим. Итогом всех этих браков стало появление на свет инвалида Карла II, на котором династия прервалась из-за его неспособности иметь детей. Его персону показали, например, в русском фильме "Дон Сезар де Базан", где короля сыграл Юрий Богатырёв. Над его внешностью пришлось серьёзно поработать.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Юрий Богатырёв в роли короля Карла II И не то чтобы свадьбы с племянницами были желанными или какой-то традицией, это скорее исходило от безысходности. В то время женская смертность при родах составляла практически 40%, отчего многие монархи женились несколько раз. Среди детей смертность также была очень высокая, поэтому от каждого брака старались родить как можно больше отпрысков. И по иронии судьбы дети правителей от первых иностранных браков умирали, а больные отпрыски от родственниц выживали. Так, у Филиппа II от четырёх браков в живых остались лишь две дочери и единственный сын от племянницы.

Филипп II У Филиппа IV от брака с французской принцессой из восьми детей осталась в живых лишь одна дочь. Зато от второго брака с племянницей дети выжили, и одним из них был больной Карл II.

Филипп IV Но проблемы начались и до Карла II. Если изучить семейные портреты, то можно увидеть, как от отца к сыну передавались уродства в виде сильно выпирающего подбородка и искривлённых губ. И если учесть, что художники старались сгладить основные неудачные черты внешности, сложно представить, как же всё было на самом деле.

Карл V, его сын Филипп II, внук Филипп III и правнук Филипп IV На портретах выше изображены: Карл V (сын Ханны Безумной), у которого был настолько вытянутый подбородок, что в преклонном возрасте он не мог самостоятельно есть. Его сыну Филиппу II от двоюродной сестры перешли фамильные черты. От него они через брак с племянницей перешли к сыну Филиппу III. От того в свою очередь сыну также перешла дурная кровь. На последнем фото видно, что внешность уже на грани. Ну и дальше от Филиппа IV появились тот самый калека Карл II и дочь Мария-Терезия.

Карл II и Мария-Терезия

Девочке повезло больше: она не была настолько больна и страшна, как брат, и смогла родить четверых детей, хотя и замужем она была также за родным дядей. У Карла же были сильные врождённые уродства: очень длинна челюсть, которая впоследствии мешала ему нормально разговаривать, очень большая голова и целый букет болезней от золотухи и эпилепсии до диареи и импотенции. Вот так жестоко история показала, к чему приводят кровосмесительные союзы.

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