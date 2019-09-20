Чтобы похудеть, вовсе необязательно день и ночь проводить в спортзале и морить себя голодными диетами. Эксперты по питанию утверждают, что видимого эффекта можно добиться, приложив минимальные усилия.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Есть 6 простых привычек, добавив которые в свою ежедневную рутину, вы сможете стать стройнее.

Главное правило, которого советуют придерживаться специалисты, - обязательно завтракать. По последним исследованиям, опубликованным в журнале American Journal of Physiology - Endocrinology and Metabolism, утренний прием пищи ускоряет процессы переваривания и абсорбации углеводов, что, в свою очередь, заряжает вас энергией и уберегает от перекусов на ходу. Кроме того, завтрак помогает разогнать метаболизм.

Но перед завтраком они рекомендуют выпивать стакан воды. Делать это лучше сразу после пробуждения, натощак. И вода должна быть теплой. Вода оказывает благотворное влияние на работу желудочно-кишечного тракта и активизирует обменные процессы.

Также диетологи рекомендуют придерживаться принципов 5-6-разового питания. Если есть каждые 3-4 часа, вы не будете испытывать острого голода, а значит, никаких приступов переедания и срывов. Однако порции должны быть небольшие, максимум 300 граммов.

Еще один простой лайфхак - съедать ежедневно одно яблоко. Многочисленные исследования показали, что женщины, которые добавили в свой рацион этот продукт, худеют быстрее, чем те, кто от него воздерживается.

Кроме того, по мнению специалистов, необходимо ходить, если не получается вышагивать рекомендованные 10 000 шагов, то хотя бы активно двигаться 5 минут в день. В неделю получится уже 35 минут, что даст треть аэробной активности, необходимой для сохранения здоровья.

Последний совет диетологов - ложиться спать на 5-10 минут раньше, чем вы привыкли. Нехватка сна - один из важных факторов, влияющих на появление лишнего веса и прирост жировой ткани. Происходит это потому, что из-за недосыпа организм вырабатывает гормон стресса кортизол, что, в свою очередь, приводит к неконтролируемой тяге к сладкому. А ложась спать на 10 минут раньше, вы выигрываете в неделю 30-60 минут дополнительного отдыха.

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