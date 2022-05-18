Ученые нашли био-альтернативу привычным аккумуляторам

Группа исследователей из Кембриджского университета успешно заменила литий-ионный аккумулятор водорослями для обеспечения непрерывного питания микропроцессора - исследование было опубликовано на сайте-хранилище научных статей Королевского химического общества. Тестирование успешно продолжается уже год, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Для получения энергии путем фотосинтеза, ученые использовали нетоксичную сине-зеленую водоросль рода синехоцистис. Энергии, которую она выделяет, достаточно для беспрерывного питания ARM-чипа, которое продолжается даже ночью благодаря внутренним запасам пищи водоросли.

"Интернет вещей растет и потребляет все больше электроэнергии. Поэтому мы считаем что нам нужны системы, способные генерировать энергию напрямую, а не простые аккумуляторы", - считает профессор отделения биохимии Кембриджского университета Кристофер Хоу.

По его словам, водоросли способны стать заменой литий-ионных аккумуляторов для IoT-устройств. Такая замена позволит сэкономить огромное количество лития, необходимого для более энергоемких устройств, работающим от батарей.