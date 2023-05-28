Более половины крупнейших озер мира теряют воду

Более 50% крупнейших озер мира теряют воду, заявили исследователи из университетов Колорадо, Боулдер и Канзас, США, сообщает Prensa Latina, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.

Специалисты создали методику измерения изменений уровня воды почти в двух тысячах крупнейших озер и водохранилищ мира, в которых находится около 95% от общего запаса пресной питьевой воды на планете.

Ученые указывают, что потери воды связаны с изменением климата и неустойчивым потреблением человеком воды. Команда обобщила три десятилетия наблюдений с ряда спутников и осуществила моделирование процесса, чтобы количественно оценить и определить тенденции в изменении воды в озерах мира.

Результаты оказались ошеломляющими: в 53% озер мира произошло снижение запасов воды. По мнению исследователей, необходимо ввести учет потребления воды человеком.