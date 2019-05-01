В румынском уезде Кэлэраш был замечен огромный торнадо. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, передает Day.Az.

Отмечается, что некоторые свидетели атмосферного вихря успели заснять его на видео. По словам очевидцев, торнадо был размером с многоэтажный дом.

По данным издания, вихрь перевернул пассажирский автобус, а также снес крыши с не менее 10 домов.

По предварительным данным, из-за торнадо никто не пострадал.