Огромный черный торнадо напугал жителей штата Техас в США. Гигантская воронка, уничтожающая все на своем пути, была замечена очевидцами в округе Липскомб.

Видео опубликовано на YouTube-канале Associated Press.

Эксперты отмечают, что сильнейшие торнадо "терроризируют" центральные штаты США уже четвертый год подряд, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

После себя вихрь оставляет сплошные разрушения, которые уже успели испытать на себе жители штатов Оклахома и Миссури. Там ветром разбросало автомобили и снесло крыши на домах и других постройках.

Не обошлось и без человеческих жертв. В Джефферсон-сити ураган унес жизни трех жителей, которых стихия застала врасплох.

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