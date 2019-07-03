Торнадо в Китае: есть погибшие, более 120 пострадавших
Шесть человек погибли, более 120 пострадали в результате торнадо в китайской северо-восточной провинции Ляонин. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Центральное телевидение КНР.
Торнадо обрушился в среду около 17.15 по местному времени на уезд Кайюань в городском округе Телин , скорость ветра достигала 23 метров в секунду. Примерно через 15 минут порывы ветра начали стихать и власти города немедленно запустили экстренный план реагирования на чрезвычайные ситуации.
В результате разгула стихии были повреждены многочисленные здания и электросеть, под завалами оказались около 210 человек, в настоящий момент подтверждена гибель шести, более 120 пострадали.
Спасательная операция продолжается.
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