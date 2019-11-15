Президент США Дональд Трамп посетит Великобританию 2-4 декабря, где примет участие во встрече лидеров стран НАТО, говорится в распространенном в пятницу сообщении Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Дональд Трамп и первая леди Меланья Трамп поедут в Соединенное Королевство со 2 по 4 декабря 2019 года для участия во встрече лидеров Организации Североатлантического альянса и приеме, организованном ее величеством королевой Елизаветой Второй в Букингемском дворце", - говорится в документе.

Трамп планирует обсудить "беспрецедентный прогресс" альянса в вопросе разделения финансового бремени, включая состоявшееся увеличение расходов на оборону более чем на 100 миллиардов долларов с 2016 года, отмечается в сообщении.

"Президент также сделает акцент на потребности в том, чтобы НАТО обеспечивала свою готовность отреагировать на угрозы завтрашнего дня, включая те, которые исходят из киберпространства, которые несут вред нашей жизненно важной инфраструктуре и которые исходят от терроризма", - говорится в пресс-релизе.