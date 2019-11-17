Французская компания Airbus планирует создать не загрязняющий окружающую среду самолет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора компании Сандру Шеффер, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, самолеты с нулевым выбросом углерода на 100 пассажирских мест, которые будут выполнять региональные рейсы, могут появиться в 2030-х годах. Кроме того, представитель авиастроительной компании сообщила, что на самолетах с большой дальностью полета, таких как авиалайнер Airbus A350, планируют использовать новые технологии, которые также помогут сократить вредные выбросы.

Ранее власти сразу нескольких стран Европейского союза объявили о том, что в ближайшие годы введут экологический налог для авиаперевозчиков.

В 2009 году экологи установили, что самолеты ответственны примерно за 20 процентов роста температур в арктическом регионе. В общей сложности по планете их вклад оценивается в 4-8 процентов.