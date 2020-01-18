Названа дата доставки в Украину тел погибших в авиакатастрофе в Иране

Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране, доставят на Украину в воскресенье, 19 января.



Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в пятницу пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины".



"Погибшие украинские пассажиры и экипаж рейса PS752 возвращаются на Украину в воскресенье, 19 января", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.



В компании добавили, что церемония, посвященная памяти погибших в результате авиакатастрофы, состоится в терминале международного аэропорта "Борисполь".



Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.



Позднее, 11 января, иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.