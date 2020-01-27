В Астане задержали все авиарейсы

Все рейсы задерживаются в аэропорту столицы Казахстана из-за непогоды. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил представитель пресс-службы аэропорта Женис Ахметжанов.

В понедельник в Нур-Султане отменены занятия в школах и колледжах из-за метели и сильного ветра, управление образования города также рекомендует воздержаться от посещения дошкольных организаций и оставить детей дома.

"Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев сообщает, что с целью обеспечения безопасности полетов на текущий момент задержаны на неопределённое время все рейсы на прилет и на вылет в связи со сложными метеоусловиями и ограниченной видимостью. Скорость ветра 20 метров в секунду, порывы доходят до 24 метров в секунду", - сообщил Ахметжанов.