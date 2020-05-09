В Армении военнослужащие обстреляли местных жителей

В Тавушской области Армении произошла перестрелка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, 8 мая в Иджеванское отделение полиции в 19:30 часов поступило сообщение о том, что в селе Ачаджур произошла потасовка, в ходе которой были слышны выстрелы.

Полицейские выяснили, что служащий министерства обороны Армении Саяд Назарян, с которым были еще трое служащих МО республики, вместе с 43-летним жителем Иджевана Эдмоном Эдиляном избили трех жителей села Ачаджур - 49-летнего Вачика Кокобеляна, 29-летнего Севаду Кокобеляна и 19-летнего Юрия Кокобеляна, которые получили телесные травмы.

С. Кокобелян - сын бывшего депутата парламента Армении Хачатура Кокобеляна.

Полиция предпринимает необходимые оперативно-розыскные и следственные действия для обнаружения других военных и орудий преступления.