В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом

Еще 73 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве, сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией,

Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 1 867 человек, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

По последним данным, в Москве число случаев заражения коронавирусом составляет 155 219. Всего выздоровели 40 682.