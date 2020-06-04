Вашингтон запретил всем авиакомпаниям из Китая летать в США

Администрация президента США Дональда Трампа запрещает всем китайским авиакомпаниям осуществлять коммерческие пассажирские перевозки между Соединенными Штатами и Китаем.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из распространенного распоряжения Министерства транспорта США.

Запрет вступит в силу 16 июня, однако, как отмечается в документе, это может случиться и раньше, если соответствующее решение будет принято Трампом. Эта мера затрагивает семь авиакомпаний, среди которых Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Hainan Airlines.

Минтранс США при этом утверждает, что запрет вводится в связи с тем, что власти Китая не предоставили "американским авиаперевозчикам разрешение в полном объеме пользоваться их двусторонним правом на осуществление регулярных пассажирских рейсов в и из Китая". "Мы делаем вывод, что эти обстоятельства требуют от Минтранса действий, направленных на восстановление конкурентного баланса, справедливых и равных возможностей среди американских и китайских авиаперевозчиков на рынке регулярных пассажирских авиаперевозок", - говорится в документе.

При этом в американском ведомстве подчеркнули, что Вашингтон готов будет пересмотреть свое решение в том случае, если китайские власти "скорректируют свои действия", чтобы способствовать улучшению ситуации для американских авиаперевозчиков.

Причины запрета

В конце января на фоне распространения коронавируса Вашингтон запретил въезд в США иностранцам, побывавшим недавно в КНР. На фоне падения спроса на авиаперелеты три американских авиакомпании, осуществляющие регулярные пассажирские авиаперевозки в Китай, снизили число рейсов в эту страну. Китайские авиакомпании также отменили часть рейсов.

26 марта Государственное управление гражданской авиации КНР дало указание национальным и иностранным авиакомпаниям осуществлять в каждое зарубежное государство полеты только по одному направлению, не более одного рейса в неделю. При этом, как отмечает Минтранс США, согласно распоряжению, количество рейсов, выполняемых иностранными авиаперевозчиками в и из КНР, не должно превышать показатель на 12 марта. Однако, по данным американского ведомства, к 12 марта пассажирские авиаперевозки между США и Китаем осуществляли только китайские компании, американские же перевозчики их к этому времени полностью прекратили.

22 мая Министерство транспорта США обвинило китайские власти в создании препятствий для совершения американскими авиакомпаниями полетов в Китай. По мнению Вашингтона, подобное ограничение "не позволяет американским авиаперевозчикам возобновить регулярные пассажирские рейсы в и из Китая", тогда как китайские компании могут продолжать авиаперевозки. 25 мая официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что власти Китая выражают недовольство и требуют от американского правительства прекратить создавать препятствия для авиакомпаний КНР при осуществлении перелетов в Соединенные Штаты.

Американские авиакомпании Delta Air Lines и United Airlines планировали возобновить осуществление пассажирских авиаперевозок в Китай в начале июня.

Как подчеркивает Минтранс, 14 мая Государственное управление гражданской авиации КНР в ходе телефонного разговора сообщило американской стороне, что рассматривает возможность отмены пункта про 12 марта, однако ограничение на один рейс в неделю останется в силе.