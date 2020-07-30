В Австрии начались аресты нарушителей карантина

Власти Австрии решили ужесточить наказание за пренебрежение ограничительными мерами - теперь, учитывая уровень угрозы для общества, за недостаточное следование правилам, можно угодить в заключение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, уроженка Боснии, зная, что она заражена, тем не менее, отправилась за покупками и по делам.

Из Клагенфурта передает журналист Euronews Йоханнес Плешбергер: "Это смогли установить по дате почтового денежного перевода, а была ли надета на женщине маска, неизвестно".

В суде женщина объяснила поступок тем, что ее дочери срочно потребовались деньги на лечение.

Суд не внял этим аргументам и приговорил ее к штрафу в 800 евро и 6 месяцам условного тюремного срока.

Кристиан Либхаузер-Карл, окружной судья, так обосновал свое решение: "Она совершила общественно опасный поступок, отправившись на почту, при этом зная, что инфицирована, и подвергнув тем самым риску жизни других людей".

Специалисты подчеркивают, что опасность передачи инфекции возрастает кратно, если провести хотя бы несколько минут в помещении, в котором находится вирусоноситель.

По мнению окружного судьи Кристиана Либхаузера-Карла, "зная, что за такой поступок полагается наказание, люди призадумаются".

Журналист Euronews Йоханнес Плешбергер подчеркивает: "Для австрийской юстиции это дело - не первое. Уже вынесены несколько подобных судебных решений, в случае рецидива наказания могут быть ужесточены".