Лесные пожары бушуют в Средиземноморье

Средиземноморские страны до сих пор не могут справиться с лесными пожарами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, из-за высоких температур и сухой погоды в регионе возникают всё новые очаги пламени, несмотря на усилия пожарных и волонтеров.

На севере Алжира, в провинциях Тизи-Узу и Беджая, стихийное бедствие унесло жизни как минимум 69 человек, 28 из которых - военнослужащие. В четверг в стране был объявлен день траура.

Лесные пожары не прекращаются и в Италии, где накануне зафиксировали рекордную для Европы температуру - 48,8 градуса Цельсия. Особенно тяжелая ситуация в южном регионе Калабрия и на острове Сицилия, где горят деревья на склоне вулкана Этна и в горах Мадоние недалеко от Палермо.

Техники восстанавливают линии электропередачи на греческом острове Эвбея. Большинство пожаров в регионе потушены, но северная часть острова всё еще остается без света. От пышных сосен остались лишь пни; плантации оливок, инжира и винограда уничтожены.

А в Черногории лесные пожары добрались до национального парка Дурмитор, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Огонь быстро распространяется по склонам над каньоном реки Тары, доступ куда затруднен из-за горного рельефа.