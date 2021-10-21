Путин заявил, что отрицать изменение климата в мире нельзя

Природные катаклизмы в современном мире стали "чуть ли не нормой", и отрицать климатические деформации и деградацию окружающей среды отрицать уже невозможно. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Климатические деформации и деградация окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться. Можно продолжать вести научные споры о механизмах происходящих процессов, но невозможно отрицать, что эти процессы усугубляются и надо что-то делать. Природные катаклизмы - засухи, наводнения, ураганы, цунами, они практически чуть ли не нормой стали", - сказал он.

Путин также напомнил о разрушительных наводнениях в Европе минувшим летом и пожарах в Сибири. "Примеров очень много. Не только в Сибири, у наших соседей в Турции какие пожары были, в Соединенных Штатах, вообще на Американском континенте", - добавил он.

"Любое геополитическое, научно-техническое, идейное соперничество - в таких условиях иногда кажется, что это теряет смысл, если его победителям будет нечем дышать или нечем утолить жажду", - подчеркнул глава государства.