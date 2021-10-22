Эр-Рияд обратился с призывом к нефтяным странам

Саудовская Аравия призывает нефтедобывающие страны выступить единым фронтом на переговорах по климату, которые начнутся в конце октября, и высказаться против снижения инвестиций в ископаемое топливо во избежание роста цен, пишет Dow Jones со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Королевство вместе с ключевыми союзниками - производителями нефти, включая ОПЕК, публично и в частном порядке утверждает, что любые призывы к сокращению инвестиций в разработку новых месторождений нефти и природного газа, одобренные на саммите ООН по климату, который стартует 31 октября в Шотландии, могут привести к росту цен и увеличению разрыва между богатыми и бедными странами.

Нефтедобывающие страны превратились в грозную группу, которая сопротивляется тому, что они описывают как нереалистичное стремление богатых стран ограничить инвестиции в ископаемое топливо в качестве способа снижения выбросов парниковых газов, пишет Dow Jones.