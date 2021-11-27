Ужасное ДТП с автобусом в Мексике, десятки погибших и пострадавших

Рейсовый автобус в пятницу врезался в дом в районе Хокисинго в штате Мехико. По предварительным данным, 19 человек погибли, порядка 30 получили травмы. Об этом сообщила на своем сайте газета Milenio, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На место происшествия прибыли 10 бригад скорой помощи. Для эвакуации ряда пострадавших, состояние которых оценивается как тяжелое, власти задействовали два вертолета.

Согласно основной версии случившегося, к трагедии привел отказ тормозной системы автобуса.