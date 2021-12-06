Европу вновь охватили антиковидные бунты

Волна антиковидных бунтов вновь накрыла Европу, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. В Брюсселе противники обязательной вакцинации забросали полицию камнями, а те разогнали толпу слезоточивым газом и водомётами.

В немецкой Саксонии демонстранты с факелами пришли к дому регионального министра здравоохранения.

Масштабные акции против ковид-паспортов устроили также в Италии и Австрии, в последней, к слову, всех непривитых намерены нещадно штрафовать.

В Новой Зеландии антиваксеры штурмом взяли торговый центр, куда пускают только по сертификату об иммунизации, и исполнили хаку - боевой танец народа маори.