https://news.day.az/world/1412191.html Европу вновь охватили антиковидные бунты - ВИДЕО
Европу вновь охватили антиковидные бунты - ВИДЕО
Волна антиковидных бунтов вновь накрыла Европу, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. В Брюсселе противники обязательной вакцинации забросали полицию камнями, а те разогнали толпу слезоточивым газом и водомётами.
В немецкой Саксонии демонстранты с факелами пришли к дому регионального министра здравоохранения.
Масштабные акции против ковид-паспортов устроили также в Италии и Австрии, в последней, к слову, всех непривитых намерены нещадно штрафовать.
В Новой Зеландии антиваксеры штурмом взяли торговый центр, куда пускают только по сертификату об иммунизации, и исполнили хаку - боевой танец народа маори.
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