Сенат США принял пакет инициатив на cотни млрд. долларов

Сенат конгресса США одобрил пакет инициатив, направленных на снижение инфляции. Власти США готовы выделить на эти цели 430 миллиардов долларов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Решающий голос в поддержку инициативы отдала вице-президент США Камала Харрис.

Голосование по этому пакету инициатив 12 августа пройдет в Палате представителей конгресса. После этого документ отдадут на подпись президенту США Джо Байдену, который ранее уже выразил готовность подписать документ, если его утвердит конгресс.

Законопроект включает ряд мер, направленных на снижение инфляции в США. Предлагается также повысить налогообложение крупных корпораций, полученные таким образом средства пойдут на предлагаемые программы. Среди них сокращение дефицита федерального бюджета, снижение расходов американцев на здравоохранение, а также борьба с изменением климата.