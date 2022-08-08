Израиль - Сектор Газа: "хрупкое" перемирие

"Хрупким" называют обозреватели достигнутое в воскресенье вечером - при посредничестве Египта - перемирие между Израилем и палестинской группировкой "Исламский джихад". Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс , буквально до последней минуты перед его вступлением в силу ЦАХАЛ продолжал наносить удары по Сектору Газа.

Тем не менее в Джабалии, городе на севере Сектора, сотни человек вышли на улицы, чтобы отпраздновать окончание трёхдневного обострения, в ходе которого погибли 44 палестинца, в том числе 15 детей.