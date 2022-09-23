БРИКС призвали отказаться от несправедливых экономических мер

Страны группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) на полях Генеральной ассамблеи ООН призвали отказаться от несправедливых экономических мер - резолюция опубликована на сайте МИД Индии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Министры [иностранных дел] призвали все государства воздерживаться от применения любых экономических, финансовых или торговых мер, не соответствующих правилам ВТО, международному праву и Уставу ООН, которые препятствуют достижению экономического и социального прогресса, особенно в развивающихся странах", - указано в документе.

Страны БРИКС также подтвердили свою приверженность укреплению многосторонней системы Всемирной торговой организации.