Правительство Кувейта подало в отставку

Правительство Кувейта приняло постановление о начале работы парламента (Национальное собрание, Маджлис аль-Умма) нового созыва и в полном составе подало главе государства прошение об отставке. Об этом сообщило в субботу кувейтское информационное агентство KUNA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Оно отмечает, что, в соответствии с постановлением, первое заседание парламента пройдет 11 октября. Прошение об отставке было подано эмиру Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.

29 сентября в Кувейте прошло голосование на выборах в Национальное собрание, 50 избранных депутатов займут места в законодательном органе страны на ближайшие четыре года.

В Кувейте избирательным правом обладают подданные, достигшие 21-летнего возраста. Всего в голосовании могли принять участие почти 800 тыс. кувейтских подданных. В прошлом году кабинет министров утвердил проект указа к закону о выборах, который предусматривает голосование по национальному удостоверению личности.