В Казахстане легализовали покупку и продажу криптовалют
В Казахстане официально легализовали покупку и продажу криптовалют, жители страны могут открыто проводить сделки с биткоином и другими цифровыми активами за тенге через банки. Об этом сообщает Forbes, передает Day.Az.
Операции проводятся через связку криптобиржа - банк - клиент. Для проведения операций используются разработки Евразийского банка. За проведение сделок будет взиматься комиссия.
Евразийский банк объявил о планах выпустить криптокарту в Казахстане до конца 2022 года. По их словам, с помощью карты казахстанцы смогут расплачиваться криптовалютой в магазинах. Операция будет проводиться в тенге со счета, привязанного к счету на криптобирже Intebix.
По данным издания, Евразийский банк уже совершил первую законную и прозрачную сделку с криптовалютой для подтверждения работоспособности всей системы.
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