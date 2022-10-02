В Казахстане легализовали покупку и продажу криптовалют

В Казахстане официально легализовали покупку и продажу криптовалют, жители страны могут открыто проводить сделки с биткоином и другими цифровыми активами за тенге через банки. Об этом сообщает Forbes, передает Day.Az.

Операции проводятся через связку криптобиржа - банк - клиент. Для проведения операций используются разработки Евразийского банка. За проведение сделок будет взиматься комиссия.

Евразийский банк объявил о планах выпустить криптокарту в Казахстане до конца 2022 года. По их словам, с помощью карты казахстанцы смогут расплачиваться криптовалютой в магазинах. Операция будет проводиться в тенге со счета, привязанного к счету на криптобирже Intebix.

По данным издания, Евразийский банк уже совершил первую законную и прозрачную сделку с криптовалютой для подтверждения работоспособности всей системы.