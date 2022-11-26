Гренландия изменит часовой пояс

Парламент Гренландии проголосовал за поправку, согласно которой следующей осенью остров не вернется на зимнее время. Политики острова решили изменить часовой пояс, чтобы у него была одинаковая разница во времени с Северной Америкой и Европой, сообщила газета Sermitsiaq, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Гренландия перейдет на летнее время и переведет часы на один час вперед в марте 2023 года (часовой пояс UTC-2), но не вернется на зимнее время в октябре. Разница между Северной Америкой и Гренландией будет составлять три часа, между Европой и Гренландией - столько же. Сейчас между Гренландией и большей частью Европы разница во времени составляет четыре часа.

Несколько политиков выразили обеспокоенность тем, что это изменение может иметь последствия для здоровья гренландцев. Они призвали изучить исследовательский проект по вопросу сна молодежи в Исландии, где тоже смещен часовой пояс, результаты которого будут известны в 2024 году.

Согласно решению парламента, американской авиабазе Туле, метеостанции Данмарксхавн и одному из самых отдаленных городов на востоке острова Иттоккортоормиит не нужно менять часовой пояс, хотя жителей последнего спросят, хотят ли они изменений.

По сообщениям датских СМИ, деловое сообщество Гренландии выступает за изменение часового пояса, чтобы у гренландских компаний было больше времени в течение дня для торговли с европейскими компаниями.