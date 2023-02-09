https://news.day.az/world/1536388.html Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 12 391 человек
Число погибших в результате сильного землетрясения в Турции достигло 12 391 человек.
Как сообщает в четверг Day.Az, по данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), число раненных на данный момент составляет 62 914 человек.
Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 12 391 человек
Число погибших в результате сильного землетрясения в Турции достигло 12 391 человек. Как сообщает в четверг Day.Az, по данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), число раненных на данный момент составляет 62 914 человек.
Как сообщает в четверг Day.Az, по данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), число раненных на данный момент составляет 62 914 человек.
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