Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 12 391 человек
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Число погибших в результате сильного землетрясения в Турции достигло 12 391 человек.

Как сообщает в четверг Day.Az, по данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), число раненных на данный момент составляет 62 914 человек.