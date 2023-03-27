В Японии откроют тематический парк развлечений, посвященный Гарри Поттеру

В Токио откроется парк развлечений, посвященный Гарри Поттеру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, здесь поклонники произведения попадут в мир чародейства и волшебства. Платформа 9 3/4 станет одной из главных достопримечательностей, передает телеканал "Известия". Также будут представлены декорации и реквизит из фильмов. Площадь парка - более 30 га, двери для посетителей откроются 16 июня. Путешествие по миру волшебства займет около четырех часов.