https://news.day.az/world/1561433.html Армяне требуют отставки Пашиняна
Армяне требуют отставки Пашиняна
Десятки родственников погибших во время военных действий в Карабахе и на границе с Азербайджаном в четверг устроили акцию протеста у здания армянского правительства с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Акцию транслировали в режиме реального времени местные новостные интернет-издания, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Протестующие обвинили премьера в гибели своих родственников и потере территорий в вооруженном конфликте, а также пригрозили главе правительства судом.
На месте акции усиленно дежурят наряды полиции, они оградили митингующих от входа в здание кабмина.
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