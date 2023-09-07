Жозеп Боррель прибывает с визитом в Грузию

Верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель сегодня посетит Грузию.

Как сообщает Day.Az, информацию распространила Служба ЕС.

Визит высокого представителя в Тбилиси позволит обсудить путь европейской интеграции Грузии, а также обменяться мнениями по более широким внешнеполитическим и региональным вопросам.

В рамках визита Боррель будет принят президентом Саломе Зурабишвили. Он также встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, а после встречи стороны сделают совместное заявление для прессы.

Боррель также встретится с министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили, а также с представителями различных партий в парламенте и представителями гражданского общества.

Визит Жозепа Борреля в Грузию продлится до 8 сентября.