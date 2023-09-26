Гросси переназначен главой МАГАТЭ

Генеральная конференция Международного агентства по ядерной энергии 25 сентября поддержала назначение Рафаэля Мариано Гросси генеральным директором агентства на следующие четыре года - с начала декабря 2023 года.

Как сообщает Day.Az, на конференции отметили усилия Гросси по обеспечению ядерной безопасности и безопасности в Украине.

Гросси поблагодарил за вновь оказанное доверие и пообещал продолжать "делать все для выполнения важной миссии МАГАТЭ в поддержку глобального мира и развития".

Отметим, что Гросси вступил на свой первый срок полномочий 2 декабря 2019 года. Его второй срок начинается 3 декабря этого года и продлится до 2 декабря 2027 года. Он является шестым генеральным директором с момента основания МАГАТЭ в 1957 году.