В Белом доме заявили о нежелании Израиля и ХАМАС возвращаться за стол переговоров
Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС не желают возвращаться к переговорам об освобождении заложников.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом в интервью телеканалу ABC заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, в настоящее время ни одна сторона не хочет возвращаться за стол переговоров и обсуждать освобождение заложников. Кирби обратил внимание на то, "как это развалилось": ХАМАС не хотел предоставить дополнительный список удерживаемых движением детей и женщин.
Он также отметил, что США не прекращают предпринимать усилия, чтобы снова были достигнуты договоренности о гуманитарных паузах.
Накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что вина за срыв гуманитарной паузы в секторе Газа лежит на палестинском радикальном движении ХАМАС, которое отказалось освободить из заложников 17 женщин и детей.
Он также отметил, что израильская армия возобновила операцию в секторе Газа в полную силу.
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