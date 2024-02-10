Трамп назвал первый срок Байдена раем в случае его переизбрания

В случае переизбрания Джо Байдена его первый президентский срок покажется американцам раем, заявил экс-глава государства Дональд Трамп на мероприятии Национальной стрелковой ассоциации США в Пенсильвании, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Хочу предупредить вас: если продажный Джо Байден получит еще четыре года, его второй срок приведет к тому, что первый покажется раем", - заявил он.

По словам Трампа, в случае переизбрания Байдена проблемы с нелегальной миграцией в США только усугубятся и к концу его второго срока в Соединенные Штаты "нелегально попадут 19 млн человек".

Трамп также прокомментировал решение специального прокурора, который расследовал хранение Байденом секретных бумаг. По словам экс-президента, если действующего главу США не привлекут к ответственности, то обвинения должны снять и с него самого.

"Я не знаю, причастен ли Байден [к преследованию Трампа], потому что я не думаю, что он знает, что он жив", - подчеркнул Байден.

Республиканцы часто используют возраст Байдена в межпартийной борьбе. Действующий президент нередко оговаривается во время публичных выступлений, к примеру, он путал Сирию и Ливию, своих предшественников Барака Обаму и Трампа, Афганистан - сначала с Украиной, а потом с Ираком.

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