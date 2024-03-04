В результате взрыва на танкере в Аташехире (Турция) один человек погиб, трое получили ранения. Состояние одного из пострадавших при взрыве оценивается как тяжелое.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, на танкере вспыхнул пожар по неизвестной причине.

К месту происшествия были направлены бригады скорой медицинской помощи, спасателей, сотрудники полиции и AFAD.

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