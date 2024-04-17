Маск предупредил об опасности попыток сделать ИИ политкорректным
Илон Маск предупредил об опасностях попыток привить искусственному интеллекту принципы политкорректности.
"ИИ мог бы представлять большую опасность, если бы стал мощным, но притом обученным лгать, чтобы быть политкорректным", - написал он в X, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Вместо того чтобы просто генерировать изображения, принудительно соответствующие принципам расового и прочего разнообразия, ИИ в будущем мог бы потенциально "принять решение воплотить их в реальность путем убийства миллионов людей" в целях достижения "целей разнообразия", опасается Маск.
В ноябре 2023 года он также выразил опасение по поводу того, насколько стремительно развивается ИИ. Он назвал данную технологию потенциальной угрозой существованию человечества. Бизнесмен сравнил ИИ с "обоюдоострым мечом", который можно использовать как во вред, так и во благо.
Ранее в социальных сетях широкий резонанс вызвали публикации изображений, созданных американскими генеративными ИИ. Пользователи иронично, а порой и с возмущением реагировали, в частности, на реализацию принципов политкорректности нейросетью Gemini от Google, по "мнению" которой викинги были чернокожими, а военнослужащие Вермахта - азиатами.
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