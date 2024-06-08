В Польше назвали главную угрозу национальной армии

Планы польского правительства по увеличению численности армии рухнут из-за ухудшения демографической ситуации, заявил генерал Вальдемар Скшипчак.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, его цитирует газета Rzeczpospolita.

"Через несколько лет демография разрушит самые смелые планы. Молодые поляки смотрят на свое будущее сквозь совсем другую оптику, что с точки зрения пополнения рядов армии является серьезной проблемой. Сейчас нужно не пропагандировать успех, а решать этот вопрос", - отметил он.

Согласно изданию, в настоящее время в армии числится 198 тысяч солдат, включая 140 тысяч профессиональных солдат и 35 тысяч бойцов Территориальной обороны. Кроме того, 20 тысяч добровольцев проходят подготовку к обязательной военной службе.

Тем не менее, по словам генерала, политики сосредотачиваются на пропаганде и наборе добровольцев, при этом игнорируют профессиональную подготовку солдат. Он призвал провести аудит состояния армии и реальные возможности польских вооруженных сил.

Скшипчак указал на необходимость иметь достаточное количество обученного персонала для обслуживания военной техники, а также на необходимость учиться на примере конфликта в Украине. Он заключил, что политикам необходимо более серьезно подходить к вопросам обороны и не полагаться только на декларации и мнение военных.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!