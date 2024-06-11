https://news.day.az/world/1667285.html Мирзоян встретился с замгоссекретаря США
Мирзоян встретился с замгоссекретаря США
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с заместителем государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном в Ереване.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.
О'Брайен прибыл в Ереван в понедельник с трехдневным визитом для обсуждения с властями страны развитие двусторонних отношений и переговорного процесса с Азербайджаном.
После встречи с Мирзояном состоится заключительное заседание Стратегического диалога между Арменией и США.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре