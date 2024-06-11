Мирзоян встретился с замгоссекретаря США

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел встречу с заместителем государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном в Ереване.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

О'Брайен прибыл в Ереван в понедельник с трехдневным визитом для обсуждения с властями страны развитие двусторонних отношений и переговорного процесса с Азербайджаном.

После встречи с Мирзояном состоится заключительное заседание Стратегического диалога между Арменией и США.

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