Fox News пригласила Трампа и Харрис на дебаты в сентябре
Американская телекомпания Fox News хочет организовать в сентябре дебаты кандидатов в президенты США между бывшим американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Поскольку условия предвыборной гонки изменились, мы бы хотели провести президентские дебаты между экс-президентом Трампом и вице-президентом Харрис. Мы предлагаем организовать дебаты в штате Пенсильвания 17 сентября", - говорится в письме, направленном штабам Трампа и Харрис.
Fox News также сообщает, что открыта к обсуждению "точной даты, формата и места" встречи, а также вопроса присутствия на ней зрителей.
10 сентября дебаты состоятся на площадке телекомпании ABC.
Ранее Трамп говорил, что хотел бы провести с Харрис не один, а несколько раундов дебатов. Причем республиканец считает, что новый раунд должны пройти на телеканале Fox News, а не как планировалось ранее - на площадке ABC. Трамп объяснил это предвзятостью ABC.
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