В Ереване арестовали граждан России

Граждане России, задержанные по подозрению в хулиганстве в метрополитене Еревана, арестованы на два месяца.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал криминальной хроники Shamshyan.

По его данным, соответствующее решение принял ереванский суд общей юрисдикции по ходатайству Следственного комитета Армении.

Согласно поступившей ранее информации, четверо россиян и гражданин Литвы были задержаны на территории республики за вандализм в метро. По словам и.о. начальника метрополитена Бабке Седракяна, один из пассажиров нажал на кнопку аварийной остановки поезда. Пока машинист докладывал диспетчеру о случившемся, группа из пяти человек в масках разрисовала вагоны краской с внешней стороны.

Правонарушителей задержали при попытке пересечь контрольно-пропускной пункт "Баграташен" на границе с Грузией. Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве, которая предполагает штраф в виде 50-кратного размера минимальной заработной платы (около $9,5 тыс.) либо арест на срок до одного месяца.