Белый дом о переговорах США и РФ

Белый дом во вторник, 18 февраля, выступил с заявлением по итогам переговоров, состоявшихся между российской и американской делегациями на высоком уровне в Саудовской Аравии.

Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В Вашингтоне высоко оценили роль состоявшейся встречи не только для двусторонних отношений, но и для завершения конфликта в Украине.

В Белом доме подчеркнули, что российско-американские переговоры в Эр-Рияде стали первым, но при этом монументальным шагом к мирному урегулированию конфликта в Украине.

Ранее мы сообщали, что российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде.