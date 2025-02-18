https://news.day.az/world/1731261.html Белый дом о переговорах США и РФ Белый дом во вторник, 18 февраля, выступил с заявлением по итогам переговоров, состоявшихся между российской и американской делегациями на высоком уровне в Саудовской Аравии. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Белый дом о переговорах США и РФ
Белый дом во вторник, 18 февраля, выступил с заявлением по итогам переговоров, состоявшихся между российской и американской делегациями на высоком уровне в Саудовской Аравии.
Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В Вашингтоне высоко оценили роль состоявшейся встречи не только для двусторонних отношений, но и для завершения конфликта в Украине.
В Белом доме подчеркнули, что российско-американские переговоры в Эр-Рияде стали первым, но при этом монументальным шагом к мирному урегулированию конфликта в Украине.
Ранее мы сообщали, что российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде.
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