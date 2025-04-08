В Грузии ужесточают правила получения иностранных грантов

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" начала внесение поправок в закон о грантах, которые не позволят гражданам или организациям получать иностранные средства финансирования без разрешения правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый зампред фракции Ираклий Кирцхалия.

"Важным является внедрение правила согласия правительства Грузии (...), чтобы внешние силы не сумели профинансировать в нашей стране кампании по романтизации кидания коктейля Молотова, насильственные акции или другие деструктивные действия", - прокомментировал Кирцхалия.

По его словам, правило выдачи средств не будет касаться обучения за рубежом, выделения денег на спортивные ассоциации или на научную деятельность за границей, а следить за исполнением закона будет Антикоррупционное бюро при правительстве республики.