Dünya birjalarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Nyu-Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 139,7 dollar azalaraq 4 365,3 dollar təşkil edib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, gümüş isə 4,87 dollar azalaraq 69,1 dollara bərabər olub.