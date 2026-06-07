https://news.day.az/azerinews/1839819.html Dünya birjalarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb Nyu-Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 139,7 dollar azalaraq 4 365,3 dollar təşkil edib. AZƏRTAC xəbər verir ki, gümüş isə 4,87 dollar azalaraq 69,1 dollara bərabər olub.
Dünya birjalarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb
Nyu-Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 139,7 dollar azalaraq 4 365,3 dollar təşkil edib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, gümüş isə 4,87 dollar azalaraq 69,1 dollara bərabər olub.
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