https://news.day.az/azerinews/1839929.html Ermənistanda parlament seçkilərində səsvermə başa çatıb Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərində səsvermə prosesi yekunlaşıb. Day.Az xəbər verir ki, ölkə üzrə açılan 2005 seçki məntəqəsinin hamısı yerli vaxtla saat 20:00-da bağlanıb. Seçkilərdə 18 siyasi qüvvə - 16 partiya və 2 blok mübarizə aparıb.
Ermənistanda parlament seçkilərində səsvermə başa çatıb
Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərində səsvermə prosesi yekunlaşıb.
Day.Az xəbər verir ki, ölkə üzrə açılan 2005 seçki məntəqəsinin hamısı yerli vaxtla saat 20:00-da bağlanıb.
Seçkilərdə 18 siyasi qüvvə - 16 partiya və 2 blok mübarizə aparıb. Parlamentdə təmsil olunmaq üçün partiyalar 4 faiz, bloklar isə tərkibindən asılı olaraq 8 faizədək (iki partiyaya qədər) və ya 10 faizdən (ikidən çox partiya) çox səs toplamalıdır.
Seçici fəallığı ilə bağlı minimum iştirak həddi müəyyən edilməyib.
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