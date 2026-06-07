Ermənistanda parlament seçkilərində səsvermə başa çatıb

Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərində səsvermə prosesi yekunlaşıb.

Day.Az xəbər verir ki, ölkə üzrə açılan 2005 seçki məntəqəsinin hamısı yerli vaxtla saat 20:00-da bağlanıb.

Seçkilərdə 18 siyasi qüvvə - 16 partiya və 2 blok mübarizə aparıb. Parlamentdə təmsil olunmaq üçün partiyalar 4 faiz, bloklar isə tərkibindən asılı olaraq 8 faizədək (iki partiyaya qədər) və ya 10 faizdən (ikidən çox partiya) çox səs toplamalıdır.

Seçici fəallığı ilə bağlı minimum iştirak həddi müəyyən edilməyib.